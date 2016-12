Buffon bereikt mijlpaal en baalt: ‘2016 eindigt niet zoals we hadden gehoopt’

Juventus verloor vrijdagavond de Supercoppa na het nemen van strafschoppen van AC Milan. Doelman Gianluigi Buffon, die zijn zeshonderdste officiële wedstrijd speelde in het shirt van de landskampioen en bekerwinnaar, baalt van de nederlaag. De sluitpost denkt dat er meer in zat voor zijn ploeg.

Volgens Buffon heeft Juventus de winst laten liggen in het eerste deel van de eerste helft. “We hadden niet door dat Milan in de eerste 25 minuten heel erg aan het spelen was tegen zichzelf. Toen hadden we de wedstrijd moeten winnen, want na het halfuur werd het een gelijke strijd”, laat de 38-jarige doelman optekenen in de Italiaanse media.

“Milan speelde bij vlagen en goed en creëerde voldoende kansen. Maar ook wij hadden genoeg mogelijkheden, maar helaas wonnen wij niet. Dat hoort ook bij het spel. 2016 eindigt niet zoals we hadden gehoopt”, besluit Buffon.

