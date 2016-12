Southampton hoopt: ‘Ik denk dat Virgil nog twee of drie jaar kan blijven’

Virgil van Dijk maakt indruk in Engeland en naar verluidt zou Manchester City zestig miljoen euro willen betalen voor de verdediger van Southampton. Manager Claude Puel is echter niet van plan om zijn sterspeler van de hand te doen, al kan de club flink aan hem verdienen.

“Ik denk dat Virgil nog wel twee of drie jaar bij ons kan blijven. Zijn waarde zal dan ongeveer hetzelfde zijn”, meent de Fransman, die de sterke punten van zijn stopper opnoemt tijdens het persmoment van vrijdag. “Hij heeft een goede persoonlijkheid, een sterk karakter en veel kwaliteit. En natuurlijk wil hij bij ons blijven.”

Van Dijk kwam in de zomer van 2015 over van Celtic voor vijftien miljoen euro en verlengde in mei van dit jaar zijn contract nog tot de zomer van 2022. Eerder speelde de twaalfvoudig international voor FC Groningen.