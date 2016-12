‘We weten niet of het zijn laatste prijs is, maar deze is voor Berlusconi’

AC Milan won vrijdagavond ten koste van Juventus de Supercoppa en voor Silvio Berlusconi is het mogelijk de laatste prijs. De voorzitter van de Milanezen lijkt de verkoop van de club aan het Chinese investeringsbedrijf Haixia Capital bijna rond te hebben.

Doelman Gianluigi Donnarumma draagt de gewonnen beker alvast op aan Berlusconi.

Het zeventienjarige toptalent werd de grote held van AC Milan tijdens de strafschoppenserie. Hij keerde de penalty van Paulo Dybala waarop de beker naar Milaan ging. “Een geweldig gevoel dat ik niet kan beschrijven”, laat de dolenthousiaste tiener weten aan Rai Sport.

“We hebben de overwinning met hard werken behaald en we dragen de prijs op aan de voorzitter. We weten niet of het zijn laatste prijs is, maar deze is voor hem”, besluit Donnarumma.