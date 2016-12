Italiaanse trainers kibbelen: ‘Wij verdienden het om te winnen’

AC Milan won vrijdagavond ten koste van Juventus de Supercoppa en mag zodoende voor het eerst sinds 2011 weer een prijs bijschrijven. Juve kwam nog wel op een 1-0 voorsprong, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. De strafschoppen werden vervolgens beter genomen door de Milanezen.

Massimiliano Allegri, trainer van Juventus, denkt dat er meer in had gezeten. “We deden er alles aan om de strafschoppen te vermijden, maar na ons doelpunt zakten we wat teveel terug en werd er te vaak naar achteren gespeeld”, analyseert Allegri in gesprek met de Rai. “Over 120 minuten gezien hadden we het beter moeten doen.”

Vincenzo Montella is een andere mening toegedaan. De oefenmeester van AC Milan vindt dat zijn ploeg de verdiende winnaar is. “In de eerste twintig minuten waren we niet onszelf, maar daarna gooiden we alle schroom en spanning van ons af. We creëerden veel kansen en verdienden het om binnen de negentig minuten te winnen.”