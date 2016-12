Moyes: ‘Bij Manchester United ben ik niet eerlijk behandeld’

David Moyes werd in de zomer van 2013 door Manchester United aangesteld als opvolger van Sir Alex Ferguson. Zijn periode op Old Trafford werd echter geen succes en in april 2014 werd hij ontslagen. De huidige coach van Sunderland denkt dat heel veel managers destijds het niet hadden gered bij the Red Devils.

Spijt van zijn keuze om destijds Everton te verlaten voor Manchester United heeft hij echter niet. “Nee, nee. Het enige waar ik spijt van zou kunnen hebben is het moment van instappen. Ik denk dat niemand het makkelijk had gehad om Ferguson op te volgen. Of het nu Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Josep Guardiola of David Moyes was: voor iedereen zou het een hele moeilijke job worden”, zegt hij tegen de Engelse media.

Volgens de Schotse oefenmeester is hij in Manchester ‘niet eerlijk’ behandeld. Naar eigen zeggen was het aan hem om de selectie ‘opnieuw op te bouwen’. Dat hij hier de tijd niet voor kreeg, zit Moyes dwars. “Want daar kun je niet direct mee klaar zijn. Je ziet ook dat andere managers het moeilijk hebben.” Aankomende maandag, op tweede kerstdag, gaat Moyes met Sunderland op bezoek bij Manchester United.