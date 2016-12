‘El Ghazi denkt niet na en schiet gewoon, ik ben nog te bescheiden’

Pelle Clement heeft zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Ajax inmiddels gemaakt. De twintigjarige buitenspeler stond nooit bekend als het grootste talent van Ajax, maar weggestuurd uit de Amsterdamse opleiding werd hij ook niet. Clement geeft in gesprek met Ajax Life aan dat hij ‘zijn motivatie niet uit zichzelf kon halen’ en daardoor niet het maximale eruit haalde.

“Tijdens de tussentijdse evaluaties kreeg ik vaak een schop onder mijn kont. Dat had ik nodig. Ik kon de motivatie niet uit mijzelf halen. Alles was vrijblijvend. Ik voetbalde niet met het doel prof te worden”, aldus de aanvaller. De knop ging bij hem om toen hij tweedejaars A-junior was.

“Ik speelde met Van de Beek, El Azzouzi en El Mahdioui, zij zijn allemaal een jaar jonger. Vanaf dat moment heb ik een bepaalde agressie in mijzelf om er alles uit te halen en me te verbeteren. Dat is pas anderhalf jaar geleden.” Om in het eerste van Ajax te komen moet Clement naar eigen zeggen ‘nog gieriger worden’.

Anwar El Ghazi is daarin zijn voorbeeld. “Wat El Ghazi in zijn spel heeft. Hij komt een maandje in Jong Ajax en rost er vier in. Hij schiet gewoon, niet nadenken maar doen. Dat vind ik echt een kwaliteit. Ik ben nog steeds te bescheiden.”