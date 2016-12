AC Milan verslaat Juve en pakt eerste prijs sinds 2011

De Supercup tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt in veel landen aan het begin van een nieuw seizoen gespeeld, maar de Italiaanse Supercoppa stond pas vrijdag op de rol. In Qatar was er na negentig minuten spelen en ook na de verlenging geen winnaar aan te wijzen: 1-1. De strafschoppen werden beter genomen door AC Milan, dat de bekerfinale had verloren van landskampioen Juventus.

Voor AC Milan was het een kans om de eerste prijs sinds 2011, toen Juventus-trainer Massimiliano Allegri nog de eindverantwoordelijke was, te pakken. I Rossoneri hadden in de eerste helft echter weinig in de melk te brokkelen tegen Juventus, waar keeper Gianluigi Buffon zijn zeshonderdste officiële wedstrijd voor de club speelde. AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma was al vroeg in de wedstrijd kansloos op een acrobatische inzet van Giorgio Chiellini bij een hoekschop.

Hoewel Suso vlak na het doelpunt een kans kreeg op de gelijkmaker, was het vooral Juventus dat het tempo dicteerde. De eerste echte mogelijkheid voor AC Milan was echter direct raak. Stephan Lichtsteiner, die even later ontsnapte aan een rode kaart, kwam te laat om Giacomo Bonaventura van scoren af te houden.

Ook na rust was Juventus sterker, met name door de invalbeurt van Paulo Dybala, al kwam AC Milan er enkele malen gevaarlijk uit. Patrice Evra had totaal geen grip op Suso, maar Carlos Bacca vergat een verlenging te voorkomen. De spits speelde sowieso niet een van zijn gelukkigste wedstrijden: ook in de verlenging miste hij dotten van kansen en trainer Vincenzo Montella vond het niet veel later ook mooi geweest.

In de slotfase van de verlenging kreeg ook Juventus nog twee niet te missen kansen (Dybala en Gonzalo Higuaín) en omdat een late handsbal aan AC Milan-zijde geen strafschop opleverde kwam het aan op de penaltyreeks. De trappen van elf meter werden beter genomen door AC Milan: na twee eerdere missers werd de misser van Dybala Juventus fataal. Mario Pasalic velde het vonnis.