‘Spelers die naar China gaan zijn al rijk, dus kiezen niet altijd voor het geld’

De transfer van Oscar van Chelsea naar Shanghai SIPG werd vrijdag afgerond en met een geschat salaris van 470.000 euro per week hoeft de Braziliaan niet op een houtje te bijten. Hoewel veel mensen denken dat hij voor het geld heeft gekozen, is Burnley-manager Sean Dyche er niet volledig van overtuigd dat enkel geld de drijfveer van Oscar was.

“De enorme hoeveelheid aan geld trekt mensen naar China toe en blijkbaar zijn er ook jonge spelers daartoe aangetrokken”, vertelt de oefenmeester aan de Engelse pers. “Of het goed of fout is om daarheen te gaan is aan henzelf. Het is hun eigen beslissing. Sommigen kiezen voor het salaris, voor anderen zijn er mogelijk andere redenen.” Volgens Dyche is geld lang niet altijd de grootste trigger omdat de spelers in kwestie vaak al rijk zijn. Zo ook Oscar.

“Vergeet niet dat veel spelers die erheen gaan al erg rijk zijn. Dus ik denk niet dat ze puur voor het geld kiezen. Het kan natuurlijk, maar ik zou verbaasd zijn als dat echt zo is. Volgens mij denken ze aan meer dan alleen geld.”