Mourinho: ‘Zlatan zal zijn carrière niet beëindigen in China of Amerika’

José Mourinho is zeer te spreken over Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits van Manchester United is alweer 35 jaar, maar presteert uitstekend in de Premier League. In het lopende seizoen heeft hij al elf doelpunten gemaakt in zestien competitiewedstrijden. De Portugees is heel blij voor de spits.

“Ik ben heel blij voor hem omdat sommigen dachten: topscorer wordt hij niet meer op zijn 35ste, niet meer omdat de Premier League niet de Ligue 1 is. Maar 35 is voor hem hetzelfde als 25. Hij speelt goed, scoort doelpunten en zal zijn carrière eindigen op een hoog niveau. Hij zal zijn loopbaan niet beëindigen in China of Amerika, dus ik ben heel blij met hem”, aldus Mourinho via de officiële kanalen van de club

Op tweede kerstdag, aankomende maandag, neemt Manchester United het in eigen huis op tegen Sunderland. Voetballen op Boxing Day is een traditie in Engeland, maar Mourinho ziet wel nadelen. “Het zorgt voor problemen bij sommigen.” Volgens de coach kan zijn team ‘er wel mee omgaan’ omdat Manchester United het midweekse voetbal gewend is van de Europa League.