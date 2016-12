Guardiola: ‘Op dit moment denk ik niet dat er wat gaat gebeuren’

Josep Guardiola verwacht geen spectaculaire transfermaand. Op 1 januari worden de transferdeuren weer geopend en hoewel het in de Premier League nog niet van een leien dakje gaat, verwacht de manager van Manchester City weinig nieuwe gezichten op het trainingsveld. Gabriel Jesus meldt zich over een kleine twee weken wél bij the Citizens.

De Braziliaanse aanvaller komt over van Palmeiras en tekende in augustus 2016 een contract dat op 1 januari ingaat. Daar blijft het zeer waarschijnlijk bij. “Ik ben tevreden met de spelers die ik heb. Het is mijn werk om de spelers nu het vertrouwen te geven”, laat Guardiola op de website van zijn werkgever weten. Toch houdt de Spanjaard een kleine slag om de arm.

“Ik ga niet ontkennen dat we mogelijk gaan zoeken. Maar op dit moment denk ik niet dat er wat gaat gebeuren. Nu moeten we vooral de spelers die we hebben ervan overtuigen dat ze over voldoende kwaliteiten beschikken”, besluit hij.