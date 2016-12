Nederlandse ‘wonderdokter’ zwaait af: ‘Ronaldo de enige met wie ik nog app’

Als een wereldster kampte met een zware enkelblessure was de kans groot dat hij geopereerd werd in Amsterdam. Tot voor kort was orthopeed Niek van Dijk de man die de enkels van ’s werelds beste spelers onder handen nam in het AMC. In gesprek met AT5 blikt Van Dijk terug op zijn carrière.

De dokter kreeg in zijn behandelkamer bezoek van onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic en Marco van Basten. De Nederlander was de eerste die naar zijn enkel liet kijken door Van Dijk. Ronaldo gaf hem later een shirt. “Heb ik aan mijn dochter gegeven. Die drukte het in haar gezicht. Heel bijzonder”, aldus Van Dijk.

“Ronaldo is de enige speler met wie ik nog wel eens app. Dat gaat over zijn enkel, maar ook over koetjes en kalfjes”, zegt Van Dijk. Hij zegt niet wie de beste patiënt is, Messi of Ronaldo. “Als Messi over vijf jaar ook een shirt stuurt, staat het weer 1-1…”