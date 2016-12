ADO Den Haag eist miljoenenbedrag van grootaandeelhouder Wang

ADO Den Haag meent 2.347.496 euro tegoed te hebben van grootaandeelhouder Hui Wang, zo meldt de Omroep West. Dat is het bedrag dat ADO eist in het kort geding dat woensdag dient in de rechtbank van Den Haag.

Uit de dagvaarding blijkt hoe ADO tot dat bedrag is gekomen. United Vansen, het bedrijf van Wang, heeft toegezegd ruim 3,7 miljoen euro te investeren in ADO Den Haag. Er werd een betaalschema opgesteld: op 30 september 2015, op 30 november 2015 en op 30 december 2015 moesten er bedragen overgemaakt worden. Dat gebeurde niet: pas in april 2016 werd er 1,9 miljoen euro betaald, waardoor ADO meent nog 2,3 miljoen euro te krijgen.

Woensdag staan ADO en Wang voor de tweede keer in korte tijd tegenover elkaar. De Ondernemingskamer in Amsterdam besloot Wang al te schorsen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.