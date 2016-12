Feyenoorder genoot van rentree: ‘Het voelde voor mij als een WK-finale’

2016 is voor Warner Hahn uitgelopen in een jaar dat hij zo snel mogelijk wil vergeten. De doelman scheurde in januari zijn kruisband en was daarna het grootste deel van het jaar bezig met revalideren. Hij heeft, tien maanden later, inmiddels zijn rentree gemaakt en hoopt na de winterstop op huurbasis bij Excelsior weer minuten te gaan maken.

“Het moment dat ik de blessure opliep, heeft natuurlijk grotendeels mijn jaar bepaald. Maar ik ben positief ingesteld, dus kies ik voor mijn rentree als het lichtpunt van 2016”, vertelde hij in gesprek met Feyenoord Magazine. “Hoewel we verloren van Chelsea Onder-23 en speelden in een klein stadionnetje in Engeland, heb ik heel erg van dat moment genoten. Tien maanden heb ik daar dag en nacht alles voor gedaan. Het voelde voor mij als een WK-finale. Het afgelopen jaar heb ik maar al te goed beseft dat ik dankbaar mag zijn dat ik profvoetballer ben.”

Hahn verruilde FC Dordrecht in 2014 voor Feyenoord, dat hem meteen voor een seizoen uitleende aan PEC Zwolle. In De Kuip vervulde hij voor zijn blessure de rol van reservekeeper en heeft nu met Kenneth Vermeer en Brad Jones flinke concurrentie. Afgelopen week werd bekend dat hij het seizoen op huurbasis af gaat maken bij buurman Excelsior.