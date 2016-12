‘Toekomstig eerste keeper’ trouw aan Feyenoord: ‘Volgend seizoen bekijken’

Justin Bijlow wordt door de beleidsbepalers bij Feyenoord gezien als de eerste keeper van de toekomst: in oktober verlengde het talent zijn contract tot medio 2021. Voorlopig moet hij het echter doen met een reserveplek en wedstrijden bij Oranje Onder-19. Een verhuur in de winter ziet hij niet zitten, zo laat hij optekenen in Feyenoord Magazine.

“Zoals iedere keeper wil ik in het nieuwe jaar vooral veel wedstrijden gaan spelen. Het liefst zou ik direct mijn debuut maken voor Feyenoord, maar als dat niet gaat dan is verhuur een optie. In dat geval wil ik hoe dan ook op een hoog niveau gaan keepen”, vertelt Bijlow.

Dit seizoen is hij niet van plan te vertrekken uit Rotterdam. “Ik kan me ook niet voorstellen dat een andere club middenin het seizoen een achttienjarige keeper op doel gaat zetten. Dan kan ik beter bij Feyenoord blijven ontwikkelen en volgend seizoen bekijken wat de beste vervolgstap is.”