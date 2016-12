‘Bosz en Overmars vertelden hem dat hij weg mocht’

Anwar El Ghazi werd in november na een aanvaring met Peter Bosz naar Jong Ajax verbannen. De rechtsbuiten is inmiddels weer volledig lid van de Amsterdamse hoofdmacht en maakte de afgelopen weken een goede indruk. Toch zit de manier waarop Ajax met El Ghazi omgaat Andy van der Meyde, die de aanvaller regelmatig spreekt, niet lekker.

“Deze zomer kreeg Anwar te horen dat hij weg mocht bij Ajax, zowel van Peter Bosz als van Marc Overmars”, vertelde de oud-Ajacied aan Ajax Showtime. “Vervolgens speelde hij alle wedstrijden in de voorbereiding. Toen werd Bertrand Traoré gehaald, die speelde als een drol in de spits, Kasper Dolberg is daar gewoon beter. Traoré is gehuurd, dus hij speelt, maar normaal gesproken hoort El Ghazi gewoon op rechtsbuiten te spelen.”

Volgens Van der Meyde heeft de vleugelspeler vorig seizoen laten zien hoe belangrijk hij kan zijn voor Ajax. De oud-voetballer haalt nog een voorbeeld aan waarbij El Ghazi volgen hem ondanks ziekte aan moest treden tegen Kozakken Boys: “Nu zegt iedereen: ‘Kijk hoe slecht die jongen is geworden’. Maar niemand kent het echte verhaal. Toch heeft hij zichzelf nu weer laten zien bij Jong Ajax.”