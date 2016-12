109-voudig Oranje-international wil vlammen: ‘Volgend jaar worden we kampioen’

Rafael van der Vaart trok afgelopen zomer naar Denemarken om voor FC Midtjylland te spelen. Dat zijn vriendin, en handbalster, Estavana Polman eveneens in het Scandinavische land actief is, was voor de ex-Ajacied een van de redenen om naar de Deense Superliga te trekken, maar zeker niet de enige. De Deense topclub speelt elk jaar Europees voetbal en Van der Vaart ging ervan uit dat er een zeker basisniveau aanwezig was.

Die verwachting is uitgekomen, al zijn de verschillen met een voormalig werkgever als Real Madrid natuurlijk groot: “Ik heb weer een eigen sporttas en neem na de wedstrijd keurig mijn voetbalschoentjes mee naar huis. De laatste keer dat ik dat heb gedaan was ik vijftien jaar”, glimlacht hij tegenover Voetbal International. “Ik vind dat wel mooi, een beetje kneuterigheid. Hier vind je het ongedwongen gevoel waarmee we vroeger allemaal opgroeiden bij onze amateurclub.”

Sportief gezien valt het seizoen voor Midtjylland, dat 21 punten achter koploper FC Kopenhagen op de derde plaats staat, echter tegen. Van der Vaart kreeg meerdere malen kritiek van de Deense pers te verwerken en weet zelf ook dat hij zijn topniveau nog niet gehaald heeft. De zeven maanden waarin hij niet gespeeld heeft bij Real Betis zijn daar volgens hem debet aan: “Volgend seizoen ben ik er vanaf de eerste dag bij en gaan we kampioen worden. Daarvan ben ik overtuigd, ik ga hier nog knallen.”