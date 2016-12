‘Een terugkeer van Maradona? We praten, maar hij moet wel het veld voelen’

Diego Maradona is sinds begin jaren ’90 niet meer in dienst geweest van Napoli, maar de Argentijnse voetballegende geniet nog altijd een bijna mythische status in het zuiden van Italië. De icoon is nog regelmatig terug te vinden in Napels en het zou zomaar kunnen dat hij binnenkort weer werkzaam is bij i Partenopei.

“Een terugkeer van Maradona naar Napoli? De gesprekken zijn geopend, maar hij moet wel het veld voelen. Hij moet dat kleedkamergevoel ervaren en dicht bij de spelers staan”, vertelt zijn zaakwaarnemer Stefano Ceci bij Radio Kiss Kiss. “Hij zou perfect zijn voor de rol als teammanager. Maradona voelt een onvoorwaardelijke liefde voor de club en helemaal voor de fans.”

De inmiddels 56-jarige Argentijn droeg tussen 1984 en 1991 het shirt van Napoli en voerde de club in die tijd naar grote successen. Zo werd hij met de Napolitanen twee keer kampioen van Italië en werd in 1989 ook de UEFA Cup gewonnen.