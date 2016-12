Mourinho bevestigt aanstaande transfer: ‘Hij heeft zijn hart gelucht’

Morgan Schneiderlin staat voor een transfer. West Bromwich Albion-manager Tony Pulis bevestigde al een bod op de middenvelder te hebben uitgebracht en José Mourinho erkent nu dat de 27-jarige Schneiderlin mag vertrekken.

“Hij heeft zijn hart meermaals gelucht”, aldus Mourinho op de persconferentie. “Hij is een geweldige professional, een topgozer. Als hij vaak speelt, dan heb ik het recht om ‘nee’ tegen hem te zeggen. Maar als hij niet regelmatig speelt, dan vind ik niet dat ik tegen hem mag zeggen dat hij niet weg mag.”

“Als het bod goed is en ons bestuur vind dat het bod goed is, dan ga ik hem niet tegenhouden”, zo werd de Portugees geciteerd door onder meer Sky Sports. Schneiderlin speelde tot dusverre vijftig officiële wedstrijden voor the Mancunians.