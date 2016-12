‘Ik denk dat Vitesse er alles aan zal doen om Alex binnen te krijgen’

De kans dat Alexander Büttner terugkeert in de Eredivisie lijkt bijzonder groot te zijn. Zaakwaarnemer Aleksandr Bursac bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat hij en zijn cliënt in onderhandeling zijn met Vitesse.

Bursac spreekt van een ‘positief gesprek’: “Ik denk dat Vitesse er alles aan zal doen om Alex binnen te krijgen en verwacht dat we volgende week meer concrete gesprekken zullen voeren.” De club uit Arnhem onderzoekt de mogelijkheden om de 27-jarige linksachter te betalen, maar dat hoeft ook weer geen groot struikelblok te vormen.

“Geld is niet de drijfveer”, zegt Bursac immers. “Hij is een Vitessenaar, is zich bewust van de situatie bij die club en wil weer voetballen.” Büttner is met Dynamo Moskou in onderhandeling over de ontbinding van zijn aflopende contract.