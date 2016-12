Feyenoorder wacht af: ‘Ik wil aan spelen toe blijven komen’

Brad Jones heeft een aflopend contract bij Feyenoord, maar het ziet ernaar uit dat de 34-jarige doelman een aanbieding voor een langere samenwerking voorgeschoteld krijgt. De Australiër maakt immers een uitstekende indruk in De Kuip, maar zelf is hij nog niet echt met zijn toekomst bezig.

Jones zegt in een interview met Feyenoord Magazine dat dat ‘zorgen voor later’ zijn: “Voorop staat dat ik tot die tijd iets moois wil neerzetten met de club (...) Voor mij staat voorop dat ik aan spelen wil blijven toekomen, terwijl het er natuurlijk ook om gaat wat de club wil.”

Technisch directeur Martin van Geel liet in oktober al weten dat Jones in aanmerking komt voor een nieuw contract: “Daar hebben we zeker over nagedacht en daar denken we nog over na. We gaan de komende maanden alles afwegen”, zei Van Geel twee maanden geleden.