‘Ik heb het naar mijn zin bij Feyenoord, maar wil ook graag daar slagen’

Steven Berghuis weet niet of hij volgend seizoen ook nog voor Feyenoord speelt. De aanvaller wordt door Watford in Rotterdam gestald en daar heeft de linkspoot het prima naar zijn zin, maar uiteindelijk hoopt hij te slagen in de Premier League.

De 25-jarige Berghuis weet niet in hoeverre hij in de toekomstplannen van the Hornets voor komt: “Ik heb echt geen enkel idee. Het is nu nog veel te vroeg om daarover na te denken. Over een paar maanden ga ik me daar met mijn directe omgeving op beraden”, zegt hij in Hand in Hand.

“Ik heb het hier prima naar mijn zin, maar wil ook graag slagen bij Watford”, aldus Berghuis, die eraan toevoegt dat zaakwaarnemer Mino Raiola ‘geregeld’ in contact staat met de directie van de huidige nummer dd van de Premier League. Berghuis’ contract loopt in Engeland nog tot de zomer van 2019 door.