Vorm tekent dag na Lloris nieuw contract: ‘Ik weet dat hij blij voor mij is’

Michel Vorm heeft vrijdagmiddag zijn krabbel onder een nieuw contract bij Tottenham Hotspur gezet. De Nederlander, die in Londen de rol van reservekeeper achter Hugo Lloris vervult, ligt nu tot 2018 vast op White Hart Lane en toonde zich verguld met zijn nieuwe verbintenis.

“Het is heel speciaal, als je hierheen komt heb je natuurlijk verwachtingen, maar je weet nooit precies wat er gaat gebeuren”, reageerde hij via de officiële kanalen van zijn club. “Ik denk dat ik het door de jaren heen goed heb gedaan, het was belangrijk voor mij om te zien hoe het er bij een grote club aan toegaat. We hebben al laten zien dat we mee kunnen met de top en we moeten in de toekomst natuurlijk ook stappen blijven zetten.”

Vorms concurrent, en de onbetwiste nummer één onder de lat bij the Spurs, Lloris verlengde donderdag zijn contract tot 2022. Dit had echter geen invloed op de beslissing van de Nederlander: “Iedereen zit in een unieke situatie. Ik heb Hugo gisteren gefeliciteerd en hij weet dat ik het meen. Hij doet het fantastisch. Ik weet zeker dat hij blij voor mij is, en ook voor hemzelf, dat ik een nieuw contract heb getekend.” De 33-jarige Vorm kwam in 2014 over van Swansea City en speelde sindsdien 26 wedstrijden voor Tottenham.