Miljoenenbod op Fransman bevestigd: ‘Eerlijk zijn naar Man United’

Tony Pulis heeft bevestigd dat West Bromwich Albion in de markt is voor Morgan Schneiderlin. De Daily Telegraph meldde donderdag al dat the Baggies zich met een bod van ruim 21 miljoen euro zouden willen melden voor de middenvelder.

De manager wil tegenover de BBC niet bevestigen hoeveel West Bromwich bereid is om te betalen, maar steekt ook niet onder stoelen of banken dat de geruchten kloppen: “Ik wil niet meer zeggen dan dat ik ons bod kan bevestigen. We moeten namelijk eerlijk zijn naar de speler en naar Manchester United toe”, aldus Pulis.

De 27-jarige Schneiderlin, vijftienvoudig international van Frankrijk, maakte vorig jaar zomer de overstap van Southampton naar Man United en speelde tot dusverre vijftig wedstrijden in het eerste elftal van the Mancunians. Hij zou bij West Bromwich de vierde ex-Mancunian in de huidige selectie kunnen worden, na Ben Foster, Jonny Evans en Darren Fletcher.