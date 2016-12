Ex-AZ'er maakt indruk: 'We hebben vijf miljoen voor hem betaald, een koopje!'

De geblesseerde Joë Matip werd de afgelopen twee wedstrijden van Liverpool vervangen door Ragnar Klavan. De ex-speler van AZ deed het niet onverdienstelijk, vindt ook oud-speler Jan Molby. De oud-voetballer van the Reds vindt dat, nu Matip weer fit is, Klavan zijn basisplaats moet behouden.

Matip, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Schalke 04, ontbrak door een enkelblessure in de duels met Bournemouth en Everton. Met name tegen the Toffees liet Klavan zich zien als bedwinger van Romelu Lukaku. “Ragnar Klavan heeft echt een goede indruk op me gemaakt in de Merseyside-derby”, schrijft Molby in zijn column voor de Liverpool Echo. “Hij is een ouderwetse mandekker. Hij leest het spelletje goed. Als je nagaat dat we slechts vijf miljoen euro voor hem hebben betaald, dan is dat echt een koopje.”

Molby vindt dat manager Jürgen Klopp Matip alle rust moet geven die hij nodig heeft. “Er is geen reden om te haast. Klavan verdient zijn basisplaats door zijn goede optreden op Goodison Park.”