Wenger reageert na kritiek op Özil: ‘Hij is niet lui’

Mesut Özil kwam na de 2-1 nederlaag tegen Manchester City van afgelopen zondag onder vuur te liggen bij een deel van het Arsenal-publiek. De middenvelder deed negentig minuten mee, maar kon het verschil niet maken en werd door menigeen een gebrek aan inzet verweten. Daar is Arsène Wenger het niet mee eens.

“Ik heb niet naar alle kritieken geluisterd, maar we moeten het accepteren”, aldus Wenger in de Engelse pers. “Mensen analyseren een wedstrijd en vormen dan een mening, dat is prima. Wij moeten gewoon goed reageren en dat is wat grote spelers vaak doen na kritiek. Het is niet zo dat ik Mesut meer speelruimte geef dan anderen, want bij balverlies zal hij net als de rest zijn taak moeten uitvoeren. Normaal gesproken doet hij dat goed.”

“Hij heeft het alleen moeilijker wanneer wij de bal niet hebben en tegen Man City hadden we de bal niet vaak genoeg. Mesut is echter een jongen die harder werkt dan veel mensen denken. Zijn lichaamstaal laat dat niet altijd zien, maar hij is niet lui”, besluit de trainer. Arsenal neemt het komende maandag op tegen West Bromwich Albion.