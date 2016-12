‘We wisten dat deze verhalen en geruchten zouden opduiken in de media’

Slaven Bilic rekent erop dat Dimitri Payet nog jaren bij West Ham United speelt. De Frans international ligt tot 2021 vast in Londen, maar zette de deur naar een vertrek onlangs op een kier door te zeggen dat hij Champions League-voetbal mist en hij niet onwelwillend tegenover een transfer staat. The Hammers zullen volgens Bilic echter niet meewerken aan een vertrek.

“De club heeft een statement gemaakt wat betreft Payet en geeft daarmee aan welke richting de club op wil”, zegt Bilic volgens de Daily Mirror. “Vier, vijf of zes jaar geleden was het normaal geweest als dit soort spelers naar grotere clubs zouden gaan. Maar wij willen hem behouden en hebben hoge verwachtingen. We willen Dimi niet verkopen, hij is onze beste speler. Topspelers wil je niet verkopen. Dimitri is een geweldige speler en staat nog lang onder contract bij ons. We zullen hem niet verkopen en gaan er alles aan doen dat hij bij ons blijft.”

Toch wordt Payet in verband gebracht met een transfer naar een grotere club. “Speculaties zijn niet te stoppen, daar heb je mee te maken bij grote spelers. We wisten dat deze verhalen en geruchten zouden opduiken in de media. Juist daarom was het belangrijk dat het bestuur liet weten dat ze hem wilden houden.”