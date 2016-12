Ex-Ajacied blinkt uit in Zwolle: ‘Het is leuk, maar wat heb ik eraan?’

PEC Zwolle draait matig en de club die het de voorbije jaren zo goed deed bivakkeert nu in de onderste regionen van de Eredivisie. Desondanks presteert Mickey van der Hart prima: de ex-Ajacied is bezig aan zijn beste seizoen in de Eredivisie.

“Het is leuk en bevestigt dat ik bezig ben aan een goed jaar, maar wat heb ik eraan? Ik had liever tien punten meer gehad met PEC Zwolle. We presteren onder de maat en staan op een degradatieplaats. Die zag ik voor het seizoen niet aankomen”, aldus Van der Hart in gesprek met de Stentor.

“We moeten na de winterstop direct de koppen bij elkaar steken en zorgen dat uit deze negatieve reeks komen", aldus Van der Hart, die PEC Zwolle 'veel te goed' noemt om te degraderen. "Dat moeten we op het veld laten zien, al zal het heel zwaar worden in de tweede helft van het seizoen.”