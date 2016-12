‘Wat dit betreft is NAC al een paar jaar het lachertje van de voetbalwereld’

NAC Breda nam donderdag afscheid van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen. De oefenmeester was al in het bezit van een aflopende verbintenis, maar de kwakkelende Jupiler League-club besloot niet langer te wachten en Dijkhuizen krijgt daardoor een vervelende Kerstmis. NAC-watcher Ronald Sträter van Omroep Brabant haalt hard uit naar het beleid van zijn club.

“NAC is echt een trainerskerkhof”, aldus Sträter. “De club ontslaat bijna jaarlijks een trainer, dat is een grote schande. Dat kan natuurlijk niet. De voetbalwereld kijkt hier ook naar en iedereen is het er over eens: wat dit betreft is NAC al een paar jaar het lachertje van de voetbalwereld.”

Dat Dijkhuizen moest vertrekken is overigens geen grote verrassing. De oefenmeester kreeg de ambitieuze club niet aan de praat en het spel is niet om over naar huis te schrijven. NAC staat achtste in de rangschikking, al is de afstand tot de derde plek slechts zes punten.