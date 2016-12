‘Nouri heeft er last van dat zijn salaris werd onthuld in een krant’

Niet iedereen is even enthousiast over de onthullingen van Football Leaks. De klokkenluiders openbaren contracten, clausules en salarissen, maar daardoor worden spelers soms in een lastig parket gebracht. Dat betoogt analyticus en columnist Henk Spaan in de NRC.

“Mijn bezwaar tegen Football Leaks is dat hackers of zelfverklaarde klokkenluiders de journalistieke agenda bepalen. Daardoor krijg je selectiviteit”, laat Spaan optekenen. Hij wijst op het salaris van Ajacied Abdelhak Nouri, dat via Football Leaks werd gepubliceerd in de Volkskrant.

“Daar heeft die jongen last van, want hij wordt er door minder verdienende trainers op aangesproken terwijl andere jongens hetzelfde contract hebben. Dat vind ik niet goed.” Aan de andere kant vindt Spaan het wel goed dat sommige stukken van Football Leaks een duistere kant van de voetballerij openbaren. Zelf noemt Spaan het een ‘schimmige en soms zelfs perverse wereld’.