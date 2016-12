‘Tijdens Kerstmis de krant openen en zien dat je bovenaan staat: fantastisch’

Er werd na een moeizame start bij Chelsea direct aan de stoelpoten van manager Antonio Conte gezaagd, maar de Italiaan heeft de Londense formatie momenteel aan het draaien gekregen. Chelsea heeft elf competitiewedstrijden op rij gewonnen en is de absolute titelfavoriet. Dat had Conte voorafgaand aan het seizoen niet durven dromen.

“We waren alles, behalve de favoriet. En kijk nu, na elf overwinningen zijn we de belangrijkste titelfavoriet. Ik wil vooral op het veld de favoriet blijven. Met goede resultaten, met goede prestaties, met goed voetbal, met een gesloten verdediging en met veel passie voor mijn spelers”, aldus de coach in de Daily Mirror.

“Tijdens Kerstmis de krant openen en dan zien dat je bovenaan staat, dat is fantastisch”, gaat Conte verder. “Als je me het vooraf had gevraagd, ik moet eerlijk zijn: dat had ik niet verwacht. Maar we doen het goed en we verdienen het. Ik ben blij voor de spelers, de spelers verdienen het.”