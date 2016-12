Chinese megatransfer Oscar in kannen en kruiken

Oscar zet zijn carrière voort bij Shanghai SIPG. Chelsea meldt via de officiële kanalen dat er met de Chinese club overeenstemming is bereikt over de transfersom, die naar verluidt circa 61 miljoen euro bedraagt. De 25-jarige Oscar, geen basisspeler meer bij Chelsea, zal zelf een van de bestbetaalde spelers van de planeet worden.

De Braziliaan vertrekt in de winterse transferperiode van januari naar China. De 48-voudig international was sinds 2012 speler van Chelsea en in totaal kwam hij in alle competities 203 keer in actie. De middenvelder won de Premier League, de League Cup en de Europa League. Twee keer werd een doelpunt van hem verkozen tot het mooiste doelpunt van het jaar bij Chelsea. Nadat de nieuwe manager Antonio Conte in oktober overstapte naar het voor Chelsea zo succesvolle 3-4-3-systeem kwam Oscar nauwelijks meer in actie.

Een transfer hing al enige tijd in de lucht en vrijdagochtend is dus duidelijk geworden dat Oscar naar China vertrekt. Hij betekent een recordtransfer voor Chelsea: de inmiddels weer teruggekeerde David Luiz voor bijna vijftig miljoen euro naar Paris Saint-Germain was eerder de duurste verkoop.

In Shanghai gaat Oscar samenwerken met André Villas-Boas. De oefenmeester was in het verleden werkzaam bij Chelsea. Volgens The Independent gaat Oscar in Shanghai omgerekend 470.000 euro per week verdienen en daarmee wordt hij de bestbetaalde speler ter wereld op het gebied van basissalaris. Ook spelers als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verdienen minder, al kunnen zij door allerlei bonussen en clausules het basisbedrag van Oscar nog overstijgen.