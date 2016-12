Chelsea meldt zich met Oscar-miljoenen in Monaco

Stoke City gaat zich melden bij Manchester United. Doelman Jack Butland staat enkele maanden aan de kant en daarom is de ook door Aston Villa gewilde Sam Johnstone een kandidaat als 'short-term option'. (Daily Mail)

Chelsea wil de inkomsten gebruiken om Djibril Sidibé én Tiemoue Bakayoko in januari naar Stamford Bridge te halen.

(The Sun)

Heung-Min Son vertrekt mogelijk na twee seizoenen al bij Tottenham Hotspur. De veelzijdige Zuid-Koreaan is voor volgend jaar zomer het voornaamste doelwit van het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain. (The Sun)