Oplossing Londense spitsenmalaise ligt mogelijk in Milaan: ‘Hij moet fit zijn’

West Ham United is op zoek naar een spits en de Londense club lijkt in januari weer een gooi te doen naar Carlos Bacca. De Colombiaan is niet gelukkig bij AC Milan en West Ham-manager Slaven Bilic laat weten dat Bacca mogelijk weer een optie is voor zijn club.

“Misschien. We hebben het ook al geprobeerd. Hij was een van onze doelwitten, afgelopen zomer. Het stond in de kranten en het was waar. Het ging echter niet door, hij bleef bij AC Milan”, aldus Bilic in de Engelse media.

“Hij speelt niet veel en dat is wel een probleem”, gaat Bilic verder. “We hebben spelers nodig die wedstrijdfit zijn. Dit is de Premier League.” Bij West Ham United sukkelt Andy Carroll met zijn gezondheid, Diafra Sakho staat acht weken langs de kant, Simone Zaza kan maar niet wennen aan de Premier League en André Ayew keert terug van een hamstringblessure.