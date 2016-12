‘Braziliaanse Pogba’ niet blij met bijnaam: ‘Idolen zijn Totti en De Rossi’

De Braziliaanse middenvelder Gerson wordt vergeleken met Paul Pogba, maar daar is de speler van AS Roma helemaal niet zo blij mee. Gerson ziet de vergelijking als compliment, maar liever wordt hij in een adem genoemd met clublegende Francesco Totti.

“De vergelijkingen met Pogba stammen uit mijn eerste dagen bij Fluminense. Ik vond het aanvankelijk een compliment, want Pogba is een geweldige speler”, aldus Gerson tegen GloboEsporte. “Maar ik ben Gerson en ik heb mijn eigen stijl. In Brazilië was ik een traditionele nummer 10, maar ik ben veelzijdig en kan op meerdere posities spelen.”

“Mijn idolen zijn Totti en Daniele De Rossi: spelers die deel uitmaken van de historie en de identiteit van mijn club. Toen ik vroeger klein was keek ik al naar Totti en nu speel ik in hetzelfde team. Hij zorgt altijd goed voor de jongere spelers. Hij is voor velen een voorbeeld en zeker voor mij.”