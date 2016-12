‘Ik had langer bij Manchester United moeten blijven, daar denk ik vaak over na’

John O’Shea speelde jarenlang bij Manchester United, maar een onomstreden basisspeler was de nu 35-jarige Ier zelden. De verdediger trok vijf seizoenen geleden naar Sunderland om daar wel zijn vaste minuten te maken. O’Shea zegt nu dat hij wellicht langer op Old Trafford had moeten blijven.

“Of ik langer bij Manchester United had moeten blijven? Ja. Daar heb ik al een paar keer over nagedacht”, begint O’Shea in de Daily Mirror. “Ik had nog een contract voor een jaar. We hadden in die tijd afgesproken dat ik altijd zou mogen vertrekken als de manager dacht dat ik niet veel zou spelen. Ik wist dat ik bij een andere club dan Manchester United veel meer zou gaan spelen.”

“Een makkelijke beslissing was het niet”, aldus O’Shea, die naar Sunderland verhuisde. Maandag is hij met zijn huidige werkgever terug op Old Trafford. “Ik hoop niet dat het mijn laatste keer is. Ik ben fit en ik wil spelen. Ik wil sowieso zo lang mogelijk blijven voetballen. Ik heb altijd goed op mijn lichaam gelet, mede door de goede voorbeelden die ik had bij Manchester United.”