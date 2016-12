Neymar: ‘Ik verwacht dat hij spoedig een nieuw contract ondertekent’

Langzaam maar zeker zetten alle sterren van Barcelona een handtekening onder een nieuwe overeenkomst met de club. Het is alleen wachten op die ene grote vis: Lionel Messi. Hoewel voorzitter Josep Maria Bartomeu onlangs zei dat de gesprekken nog moeten beginnen, denkt Neymar dat Messi zijn contract binnenkort gaat verlengen.

“We hopen dat Messi bij ons in Barcelona blijft”, zo tekent ESPN op uit de mond van de ploeggenoot van Messi. “Ik verwacht dat hij spoedig een nieuw contract ondertekent.” Het contract van de 29-jarige Messi loopt tot medio 2018 en in Barcelona hoopt men dat hij zijn carrière af gaat sluiten in Catalonië.

Neymar zelf heeft het nog altijd goed naar zijn zin in Camp Nou. De vleugelspeler scoort minder dan hij gewend is, maar hij is wel belangrijk met zijn assists. “Ik ben blij met mijn seizoen, zelfs met minder doelpunten. Die vallen vanzelf weer. Mijn assists doen me goed, want ik probeer het team altijd op de best mogelijke manier te helpen.”