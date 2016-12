Engels international kwakkelt: ‘Maar als hij fit is, is hij een van de besten’

Daniel Sturridge heeft alweer tien wedstrijden, waarvan vier als basisspeler, niet weten te scoren in de Premier League. Geruchten doen de ronde dat de aanvaller zal moeten vertrekken bij Liverpool, maar volgens ploeggenoot Jordan Henderson is het een kwestie van tijd tot Sturridge weer tot ontbranding komt op Anfield.

“We kennen allemaal zijn talent, iedereen weet dat hij een belangrijke speler voor ons kan zijn. In alles wat een spits moet doen is hij briljant”, zo laat Henderson optekenen in de Engelse media. “We moeten er alleen voor zorgen dat hij fit blijft. Als hij fit is, is hij een van de besten die er is. Dat laat hij al jaren zien.”

“Het is een kwestie van tijd tot hij weer gaat scoren in de Premier League.” Henderson denkt niet dat Sturridge in januari vertrekt. “Hij baalt ervan dat hij minder speelt, maar in de omgang is hij nog altijd opgetogen. Als hij fit is, is dat een enorme plus, want hij heeft erg veel kwaliteit.”