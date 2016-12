‘Het is mijn ultieme droom om met Vitesse GelreDome in bezit te hebben’

Het overnemen van GelreDome is nog altijd een optie voor Vitesse, zo stelt algemeen directeur Joost de Wit. De topbestuurder van de Arnhemse club noemt het zijn 'ultieme droom om met Vitesse GelreDome in bezit te hebben'. Het stadion is van FGH Bank.

Een eigen stadion hoort bij een gezonde voetbalclub, stelt De Wit. "Mijn aandacht zal de komende jaren voor een groot gedeelte gaan naar het onderzoeken van de mogelijkheden", zo vertelt de bestuurder in Zwart op Geel, het magazine van de Supportersvereniging Vitesse.

Er zitten de nodige haken en ogen aan een eventuele koop door Vitesse. De provincie Gelderland heeft bij de bouw vastgelegd dat de club 11,3 miljoen euro boete moet betalen als Vitesse eigenaar zou worden, om te waarborgen dat er behalve wedstrijden ook evenementen worden gehouden. Bovendien blijft de club dan zitten met de Exploitatiemaatschappij GelreDome als hoofdhuurder van het stadion.