‘Petrovic belt met voormalig speler van AZ over rentree in Eredivisie’

Jan Wuytens geniet interesse van ADO Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 31-jarige centrale verdediger is clubloos, sinds zijn zomerse vertrek bij AZ. Beide partijen kozen ervoor het nog een jaar doorlopende contract te verscheuren.

Volgens het dagblad nam ADO-coach Zeljko Petrovic telefonisch contact op met Wuytens, die eerder aan Westerlo en Roda JC Kerkrade werd gelinkt en zelf welwillend staat tegenover een avontuur in de Verenigde Staten. Van een overeenkomst tussen Wuytens en ADO is geen sprake; bovendien hebben meerdere clubs interesse.

ADO heeft dit seizoen een van de meest wankele defensies in de Eredivisie: alleen PEC Zwolle en Excelsior kregen deze voetbaljaargang meer tegengoals om de oren. Wuytens kreeg bij AZ te horen dat hij geen toekomstperspectief meer had in Alkmaar. Hij mocht op zoek naar een nieuwe club, maar slaagde daar niet in en zodoende koos men om de samenwerking een jaar eerder te beëindigen.