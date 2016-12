‘Borussia Dortmund heeft beet en betaalt twaalf miljoen voor verdediger’

Ömer Toprak speelt met ingang van komend seizoen voor Borussia Dortmund, zo verzekeren diverse Duitse media. Volgens onder meer BILD betaalt BVB ongeveer twaalf miljoen euro, de transferclausule in het contract van de 27-jarige verdediger, aan zijn werkgever Bayer Leverkusen.

Toprak was afgelopen zomer al in beeld bij Borussia, dat echter moeite had met de financiële eisen van technisch directeur Rudi Völler. Nu hebben die Borussen er naar verluidt voor gekozen om over enkele maanden de volledige transferclasule over te maken. In Dortmund ligt een contract voor vier seizoenen klaar.

Borussia zou de derde Bundesliga-club voor Toprak worden. De in Duitsland geboren Turks A-international promoveerde in 2008/09 met SC Freiburg naar het allerhoogste niveau en maakte in de zomer van 2011 de overstap naar Bayer. Na 5,5 seizoen staat de teller van de verdediger in Leverkusen op 183 officiële duels.