De Jong: ‘Hij wordt daardoor onderschat, ook al in zijn periode bij Ajax’

Het loopt dit seizoen nog niet zoals Luuk en Siem de Jong willen. De broers steunen elkaar hoe dan ook door dik en dun in tijden van veel tegenslag. Siem was blij met het eerste doelpunt van zijn broer na een doelpuntendroogte van 905 minuten, terwijl Luuk opgelucht was over de belangrijke treffers van zijn broer tegen Ajax en Go Ajead Eagles. De broers hebben altijd al veel met elkaar opgetrokken en kennen elkaar door en door.

"Siems opvallendste karaktertrek is dat hij altijd discussies wil winnen. Hij wil ten koste van alles de ander overtuigen, dat zijn visie de juiste is. Dat is een kwaliteit van hem, maar soms kun je je daar ook aan ergeren. Hij zou in ieder geval een goede voor de politiek zijn", zo verzekert de centrumspits van PSV in De Telegraaf.

Siem vindt zijn broer 'een heel rustige, normale jongen'. "En hij weet heel goed wat hij wil. Daar focust hij op en de rest om hem heen laat hij maar gebeuren." Spelen in het belang van het team is een eigenschap die de broers delen. "Als je alleen al kijkt op hoeveel posities hij in zijn carrière gespeeld heeft. Hij cijfert zich altijd voor het team weg. Ik heb soms een beetje het gevoel dat hij daardoor onderschat wordt, ook al in zijn periode bij Ajax", zo stelt Luuk.

"Daar is hij in al die jaren gewoon heel belangrijk geweest, ook met zijn doelpunten." Siem benadrukt dat zijn broer 'als aanvoerder leiding geeft door het goede voorbeeld te geven'. "Hij probeert altijd druk te zetten, werkt hard en probeert elk duel te winnen. Hij gaat echt voor élke bal. Ik vind het knap dat hij altijd zoveel geeft."