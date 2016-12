Ontslagen Dijkhuizen hekelt NAC: ‘Het respect ontbreekt, mensonterend’

NAC Breda nam donderdag afscheid van Marinus Dijkhuizen. De 44-jarige oefenmeester kreeg tijdens een gesprek met de clubleiding te horen dat zijn contract, dat volgend jaar zomer afloopt, niet wordt verlengd. Beide partijen besloten daarom per direct uit elkaar te gaan. Het ontslag doet Dijkhuizen veel pijn.

"Ik ben erg teleurgesteld in de handelwijze van NAC. Dit heb ik niet verdiend. Het is mensonterend en respectloos. Triest om dit zo doen”, verzucht de zwaar aangeslagen Dijkhuizen in gesprek met BN De Stem. Technisch directeur Hans Smulders gaf afgelopen week nog te kennen dat Dijkhuizen de trainer van NAC was, dat hij niet met andere trainers in gesprek was en dat er tot aan het trainingskamp in de eerste week van januari niets zou gebeuren. Donderdag kreeg Dijkhuizen echter het slechte nieuws te horen.

Dijkhuizen vraagt zich openlijk af wie de leiding heeft bij NAC. "Om dit zo vlak voor kerst te doen, nota bene een dag nadat ik bij de kerstborrel dinsdag de spelers heb toegesproken, vind ik zwaar respectloos. Dat hoort niet. Ik heb niet eens op een fatsoenlijke manier afscheid kunnen nemen van de spelers en mijn staf. Het respect ontbreekt. Mensonterend. Kan het niet anders zeggen."

Dijkhuizen werd in oktober 2015 aangesteld met als doel promotie af te dwingen naar de Eredivisie. Daar slaagde de trainer net niet in; in de laatste ronde van de nacompetitie was uitgerekend Willem II te sterk. NAC heeft dit seizoen na negentien speelronden tien punten achterstand op koploper VVV-Venlo.