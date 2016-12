Ranieri wil Milan-spits naar Leicester City halen

Moussa Dembélé vertrekt mogelijk na een half jaar alweer bij Celtic. De Fransman maakt veel indruk in Glasgow en staat nu bovenaan het lijstje bij Liverpool en Manchester City. (Daily Mirror)

Carl Jenkinson heeft er, naast Aston Villa, nog twee mogelijke bestemmingen bij gekregen. Swansea City en West Ham United willen de back in januari graag van Arsenal huren. (South Wales Evening Post)

Als West Bromwich Albion, West Ham United, Reading en Norwich City serieus worden voor Scott Hogan, moeten ze 17,7 miljoen euro neertellen. De spits van Brentford was dit seizoen goed voor 13 goals in 23 duels. (Daily Mirror)

Darijo Srna wordt mogelijk herenigd met Slaven Bilic. Onder de trainer werd de verdediger van Shakhtar Donetsk in 2009 aanvoerder van Kroatië en nu wil Bilic zijn voormalige pupil naar West Ham United halen. (Daily Star)