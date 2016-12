Piepjonge Serie A-debutant evenaart stokoud record tot de dag nauwkeurig

Pietro Pellegri heeft donderdagavond geschiedenis geschreven. De aanvaller van Genoa mocht twee minuten voor tijd invallen tegen Torino (1-0 nederlaag) en debuteerde na 15 jaar en 280 dagen in de Serie A. Daarmee is Pellegri gedeeld recordhouder in de Serie A.

Opvallend genoeg was Amedeo Amadei, voorheen alleen recordhouder, in 1937 exact even oud toen hij voor AS Roma debuteerde in de hoogste Italiaanse competitie. Amadei zou tot 1956 in totaal 508 competitiewedstrijden spelen voor Roma, Atalanta, Internazionale en Napoli, waarin hij 209 doelpunten maakte.

Pellegri heeft op zijn beurt ervaring in Italiaanse jeugdelftallen. De jongeling, geboren op 17 maart 2001, werd door clubvoorzitter Enrico Preziosi reeds 'de nieuwe Lionel Messi' genoemd.