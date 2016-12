Spektakel in Florence met wereldgoal Insigne; treffer De Guzmán schiet tekort

AS Roma gaat het nieuw kalenderjaar in als belangrijkste uitdager van koploper Juventus. De hoofdstedelingen herpakten zich donderdagavond tegen Chievo na een treffer van Jonathan de Guzmán: 3-1. Concurrent Napoli, de nummer drie van de Serie A, stelde in blessuretijd een punt veilig in een spektakelstuk tegen Fiorentina: 3-3.

Fiorentina - Napoli 3-3

Alle ogen waren gericht op Mertens, die liefst zeven doelpunten maakte in zijn laatste twee wedstrijden, maar het was Insigne die de aandacht opeiste in de eerste helft. Vanaf de linkerflank kapte de vleugelaanvaller naar binnen en haalde hij van grote afstand uit in de bovenhoek: 0-1. Insigne werd in buitenspelpositie bediend, maar dat drukte de pret niet. De arbitrage zag even later wel dat Mertens buitenspel stond, waardoor zijn doelpunt werd afgekeurd. De Belg werkte de rebound binnen na een schot van Piotr Zielinski.

Vlak voor rust was arbiter Paolo Tagliavento echter weer de gebeten hond, toen hij weigerde om Nikola Kalinic diens tweede gele kaart toe te kennen voor een duidelijke schwalbe in het strafschopgebied. In plaats daarvan kreeg de klagende doelman José Manuel Reina geel toebedeeld. In de tweede helft kwam Fiorentina langszij. Een vrije trap van Federico Bernardeschi veranderde via de muur van richting en liet Reina kansloos. Daarna ging het hard: Mertens strafte kinderlijk balverlies af met de 1-2 en binnen de minuut trok Bernardeschi de stand weer gelijk. Het zou ook nog 3-2 worden, via een heerlijke volley van invaller Mauro Zárate, maar Manolo Gabbiadini bepaalde diep in de blessuretijd de eindstand vanaf elf meter na een vermeende overtreding van Carlos Salcedo op Mertens.

AS Roma - Chievo 3-1

Het venijn zat in de eerste helft in de staart. Na 36 minuten zonder doelpunt kwamen beide ploegen alsnog tot scoren voor de rust, waardoor men de kleedkamers opzocht met een 1-1 stand. De Guzmán brak de ban in het Stadio Olimpico. De ex-middenvelder van Feyenoord dook naar de bal na een voorzet van Mariano Izco en knikte binnen. De voorsprong correspondeerde niet met het spelbeeld, want Roma was de sterkere ploeg en liet veel kansen onbenut tot het openingsdoelpunt.

Vlak voor rust bood een vrije trap uitkomst. Stephan El Shaarawy krulde de bal fraai achter doelman Stefano Sorrentino. Roma, met Kevin Strootman in de basis, wist de comeback kort na rust te completeren. Edin Dzeko maakte zijn dertiende competitiedoelpunt van het seizoen. De aanvaller kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten en kon van dichtbij de trekker overhalen. Dzeko trof even later de paal. In de blessuretijd volgde toch de 3-1: Diego Perotti bepaalde vanaf elf meter de eindstand. Door de overwinning blijft Roma in het spoor van Juventus. Bovendien wordt Napoli op twee punten achterstand gehouden.