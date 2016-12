‘Als je in de Premier League probeert te spelen zoals Barcelona, verlies je’

Josep Guardiola heeft een crisis afgewend bij Manchester City door de laatste twee Premier League-wedstrijden te winnen, maar Iván Campo is niet overtuigd van de ideeën van de oefenmeester. Volgens de oud-speler van Real Madrid probeert Guardiola het voetbal van Barcelona toe te passen in Engeland en dat is geen goede combinatie, vindt Campo.

"Het voetbal waar Guardiola voor leeft is een ander soort voetbal dan de Premier League kent", stelt de oud-verdediger annex middenvelder, die voor Bolton Wanderers in de hoogste Engelse afdeling speelde. "In Engeland gaat het sneller en is het voetbal fysieker. Als je in de Premier League probeert te spelen als Barcelona, verlies je waarschijnlijk."

"Guardiola heeft het nu heel moeilijk, omdat hij denkt te kunnen winnen met de speelstijl van Barcelona. De Premier League zit anders in elkaar", doceert Campo in gesprek met Omnisport. City staat derde en heeft een achterstand van zeven punten op koploper Chelsea. Op Boxing Day wacht een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Hull City.