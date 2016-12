Koeman krijgt goed nieuws: ‘90 of 99 procent, ik zal Raiola moeten geloven’

Romelu Lukaku lijkt zich spoedig opnieuw te committeren aan Everton. Het huidig contract van de spits loopt door tot medio 2019 en volgens zaakwaarnemer Mino Raiola is een nieuwe verbintenis voor '99,9 procent' rond. Ronald Koeman is blij met dat nieuws, al erkent de oefenmeester dat het geen garantie is op een jarenlang verblijf van de doeltreffende Belg.

"Ik weet dat er gesprekken plaatsvinden over een nieuw contract, maar of het nu 90 of 99 procent is... Ik zal zijn zaakwaarnemer moeten geloven als het daarop aankomt", geeft Koeman donderdag aan in de Engelse media. "Het is zeker een big deal. De club moet er alles aan doen om de beste spelers te behouden, want het gaat om de toekomst van de club."

Koeman benadrukt dat niemand in het voetbal weet hoe de situatie er binnen een jaar uitziet. Desondanks is hij blij met de intentie van Lukaku om voorlopig te blijven. "Hij is een groot deel van de toekomst van Everton. Maar zelfs als spelers een contract tekenen, zeggen ze niet dat ze het ook gaan uitdienen. Voetbal is zakendoen. Maar als er een nieuw contract is, is dat goed nieuws."

Dinsdag schreef de Liverpool Echo dat Lukaku een financiële klapper maakt met zijn nieuwe contract. Zijn weeksalaris zou stijgen van 90.000 euro naar een kleine 120.000 euro, waarmee hij verreweg de best betaalde speler uit de clubgeschiedenis van Everton zou worden. Lukaku speelde sinds 2013 in totaal 120 duels voor Everton en scoorde 52 keer. Dit seizoen kwam de Rode Duivel tot zestien Premier League-wedstrijden en negen doelpunten.