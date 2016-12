Geschorste Eboué lucht hart: ‘Ik heb overwogen om zelfmoord te plegen’

Emmanuel Eboué gaat door een moeilijke periode. De rechtsback werd in maart voor een jaar geschorst door wereldvoetbalbond FIFA, omdat hij weigerde zijn voormalige zaakwaarnemer Sébastien Boisseau te betalen. De situatie vreet aan de Ivoriaan, die in The Telegraph openlijk spreekt over zijn depressie.

Er zijn dagen waarop Eboué de hele dag in bed wil liggen, zegt hij. "Er was een dag waarop ik zelfmoord wilde plegen. Door mijn gezin bleef ik sterk. Ik moet aan ze blijven denken. Maar ik ben bang voor wat ik mezelf had aangedaan als ik alleen zou zijn", geeft de ex-verdediger van onder meer Arsenal, Galatasaray en Sunderland toe. "Er zijn dagen dat ik mezelf opsluit in mijn slaapkamer. Eén, twee dagen in die kamer. Alleen. Ik sluit de deur en ik denk alleen maar. Ik besteed veel tijd aan het lezen van de Bijbel."

De 33-jarige vleugelverdediger spreekt verder over zijn zevenjarige zoon Mathis, die in de jeugdopleiding van Arsenal speelt. Als Eboué komt kijken, wordt hij meteen geconfronteerd met vragen over zijn situatie. "'Emmanuel, waarom ben je met pensioen gegaan?', vragen ze dan. Dus moet ik mijn situatie uitleggen. Daar word ik alleen maar depressiever van. De mensen die me kennen, kunnen aan mijn gezicht aflezen dat ik niet gelukkig ben. Ik zit op het laagste punt in mijn carrière."