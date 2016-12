‘Ajax moet toch vrezen voor vertrek Ziyech na Frans blessurenieuws'

Bondscoach Hervé Renard van Marokko verbaasde vriend en vijand door Hakim Ziyech niet op te roepen voor de Afrika Cup, maar komt mogelijk terug op die beslissing. De bondscoach noemde de aanwezigheid van Younès Belhanda als een van de redenen om Ziyech thuis te laten en uitgerekend de technicus van OGC Nice raakte woensdagavond geblesseerd.

Belhanda liep een enkelblessure op in de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (0-0) en staat naar verwachting vier tot zes weken buitenspel, schrijft Le 360. Het toernooi om de Afrika Cup gaat daardoor aan Belhanda voorbij. Renard is zodoende vrij om een vervanger op te roepen en komt mogelijkerwijs uit bij Ziyech.

"Ik heb de keuze uit veel kwalitatief sterke aanvallende middenvelders", liet de keuzeheer donderdag nog weten. "Mijn keuze is gevallen op Younès Belhanda, die nu met OGC Nice in de top van de Ligue 1 speelt, en op Mbark Boussoufa, die nu bij Al-Jazira speelt, maar veel ervaring en een buitengewone mentaliteit heeft." Renard benadrukte bovendien dat zijn keuze om Ziyech thuis te laten niets te maken had met zijn kwaliteiten als voetballer.