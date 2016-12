‘Kluivert heeft beet en sluit transferdeal voor 35 tot 45 miljoen euro’

Paris Saint-Germain lijkt de slag om Julian Draxler te hebben gewonnen. Diverse media maken donderdagavond melding van een akkoord tussen de regerend kampioen van Frankrijk en VfL Wolfsburg. L'Équipe spreekt van een transfersom van 36 miljoen euro; volgens Goal gaat het om een bedrag van 35 miljoen, dat via bonussen kan oplopen tot 45 miljoen.

De bevestiging van beide clubs wordt spoedig verwacht. Directeur voetbalzaken Patrick Kluivert van PSG was de afgelopen weken druk bezig met de komst van Draxler, maar kreeg te maken met concurrentie van Arsenal. Trainer Arsène Wenger is al geruime tijd gecharmeerd van de aanvallende middenvelder en de Engelse media anticipeerden op een serieuze poging van the Gunners. Ook Juventus werd genoemd, maar PSG trekt naar alle waarschijnlijkheid aan het langste eind.

Draxler kwam in augustus 2015 voor 36 miljoen euro over van Schalke 04. In zijn eerste seizoen voor Wolfsburg kwam de WK-winnaar van 2014 tot 21 competitieduels en vijf doelpunten. In de huidige jaargang speelde Draxler dertien duels, waarin hij niet trefzeker was. De 23-jarige spelmaker ligt al enige tijd op ramkoers met Wolfsburg. Hij liet zijn vertrekwens herhaaldelijk doorschemeren en werd begin deze maand uitgefloten in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC (2-3 nederlaag). Later zette trainer Valérien Ismaël de stoorzender uit de selectie voor de wedstrijd tegen Bayern München (5-0 nederlaag).